Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кононов: «Постараемся победить в домашнем матче»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал за счет чего ПАОКу удалось сдержать российскую команду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Игра была равная, может быть, у нас было побольше моментов, особенно во втором тайме. Низкий темп игры в первом тайме в первую очередь связан с действиями соперника. Они закрывали нам все зоны, не давали развернуться.

    Мы играли на выезде, тем более турнирная ситуация была определяющей. Нам в первую очередь важно было не проиграть, желательно – выиграть. Но у нас есть еще домашний матч, где мы постараемся победить», – сказал Кононов после матча.

    Напомним, «Краснодар» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч «Краснодар» проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996944
    numo446207
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+