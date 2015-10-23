Кононов: «Постараемся победить в домашнем матче»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал за счет чего ПАОКу удалось сдержать российскую команду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Игра была равная, может быть, у нас было побольше моментов, особенно во втором тайме. Низкий темп игры в первом тайме в первую очередь связан с действиями соперника. Они закрывали нам все зоны, не давали развернуться.

Мы играли на выезде, тем более турнирная ситуация была определяющей. Нам в первую очередь важно было не проиграть, желательно – выиграть. Но у нас есть еще домашний матч, где мы постараемся победить», – сказал Кононов после матча.

Напомним, «Краснодар» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч «Краснодар» проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.