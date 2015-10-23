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    • Россия пропустила Испанию на первое место в рейтинге УЕФА этого сезона

    Россия пропустила Испанию на первое место в рейтинге УЕФА этого сезона

    Россия на этой еврокубковой неделе потеряла лидерство в рейтинге УЕФА сезона-2015/16, пропустив на первое место Испанию.

    После трех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы на счету Испании коэффициент 7,357, на счету России – 7,100. Кроме того, в первой пятерке Германия – 6,428, Норвегия – 5,750 и Франция – 5,583.

    В общем рейтинге, который учитывает показатели за пять сезонов, Россия осталась на седьмом месте с коэффициентом 46,682. У Португалии, которая идет пятой, коэффициент равен 48,082 (+1,400), у шестой Франции – 47,249 (+0,567).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 01:29
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    Комментарии (6)
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    Gai julii cecar
    1445586002
    Mda
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    Стелс007
    1445586795
    Опозорили Россию
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    borsch123
    1445589233
    Как так-то?Позор,скоро и немцев так пропустим.
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    GoldPlayFIFARus9
    1445601149
    Что о себе возомнили эти испашки?Как они только посмели обойти нас в рейтинге?! Нас,лучшиую страну в мире!!!
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    ologreds
    1694996944
    numo446196
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