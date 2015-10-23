Россия пропустила Испанию на первое место в рейтинге УЕФА этого сезона

Россия на этой еврокубковой неделе потеряла лидерство в рейтинге УЕФА сезона-2015/16, пропустив на первое место Испанию.

После трех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы на счету Испании коэффициент 7,357, на счету России – 7,100. Кроме того, в первой пятерке Германия – 6,428, Норвегия – 5,750 и Франция – 5,583.

В общем рейтинге, который учитывает показатели за пять сезонов, Россия осталась на седьмом месте с коэффициентом 46,682. У Португалии, которая идет пятой, коэффициент равен 48,082 (+1,400), у шестой Франции – 47,249 (+0,567).