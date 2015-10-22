Канчельскис: «Мой «МЮ» обыграл бы ЦСКА»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями после матча «красных дьяволов» с ЦСКА (1:1).

«Пожалуй, результат для «МЮ» неплохой. Очень разочаровал первый тайм моей бывшей команды. Держали мяч, а в штрафную не проникали. Как собирались забивать то? В общем, пребывал в легком шоке.

Второй тайм? Оправдал себя выход на поле Феллени. Гости стали действовать острее, появились подходы к воротам армейцев. В итоге заслуженно сравняли счет, были ближе к победе.

Мой «МЮ»? Мы играли в совсем другой футбол. Разорвал бы не разорвал, но, думаю, в любом случае мы бы победили. Вспомните, кто тогда играл, – Инс, Рой Кин, Кантона, Гиггз, Шмейхель. Результат точно был бы другим», – заявил Канчельскис.