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    Канчельскис: «Мой «МЮ» обыграл бы ЦСКА»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями после матча «красных дьяволов» с ЦСКА (1:1).

    «Пожалуй, результат для «МЮ» неплохой. Очень разочаровал первый тайм моей бывшей команды. Держали мяч, а в штрафную не проникали. Как собирались забивать то? В общем, пребывал в легком шоке.

    Второй тайм? Оправдал себя выход на поле Феллени. Гости стали действовать острее, появились подходы к воротам армейцев. В итоге заслуженно сравняли счет, были ближе к победе.

    Мой «МЮ»? Мы играли в совсем другой футбол. Разорвал бы не разорвал, но, думаю, в любом случае мы бы победили. Вспомните, кто тогда играл, – Инс, Рой Кин, Кантона, Гиггз, Шмейхель. Результат точно был бы другим», – заявил Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 19:42
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    Комментарии (9)
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    CSKA-39-
    1445548885
    Феллени? Это кто? Качелькин заговорился от своей былой псевдозвездности!
    Ответить
    KosSidFCZP
    1445550473
    Тот МЮ бы пешком бы разбомбил никакущий цска
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    sour12
    1445558209
    а тот ЦСКА??? который вышибал Барсу ))))))))) Андрей великий игрок безусловно, но тот ЦСКА был не хуже ))) а по хорошему взял бы и воспитал нападающего как сам Андрей....а не злорадствовал бы....и писал бы уже статьи что вот какого форварда я подготовил что наша команда необязательно ЦСКА обыгрывает пешком МЮ ;)
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    prtcs
    1445597823
    Наши молодцы. Этот болтун ни когда не был россияном. Что сделаешь, что на данном этапе мы такие, как есть.
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    viktor_arm
    1445629312
    мало ли что было бы. Пора бы вернуться с небес на землю, Андрей. А не жить воспоминаниями. Жизнь продолжается. И ты уже не игрок МЮ. И по сути твое мнение вряд ли кого интересует. Тем более через призму изрядной толщи времени
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    ologreds
    1694996948
    numo446159
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