Долматов: «Правильно, что ЦСКА после гола стал действовать от обороны»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Олег Долматов дал свой комментарий по игре армейцев в матче против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов (1:1).

«Ничейным результатом можно быть довольным. В последние 15 минут было полное преимущество манкунианцев. Армейцы не могли выйти со своей половины поля. Что ни говори, но «Манчестер Юнайтед» — суперклуб.

Правильно, что ЦСКА после гола отошел к своим воротам и стал действовать от обороны. Англичане во всех линиях располагают скоростными игроками. Поэтому Думбия и Мусе было тяжело убегать в контратаки», – сказал Долматов.