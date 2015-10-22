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    • Долматов: «Правильно, что ЦСКА после гола стал действовать от обороны»

    Долматов: «Правильно, что ЦСКА после гола стал действовать от обороны»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Олег Долматов дал свой комментарий по игре армейцев в матче против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов (1:1).

    «Ничейным результатом можно быть довольным. В последние 15 минут было полное преимущество манкунианцев. Армейцы не могли выйти со своей половины поля. Что ни говори, но «Манчестер Юнайтед» — суперклуб.

    Правильно, что ЦСКА после гола отошел к своим воротам и стал действовать от обороны. Англичане во всех линиях располагают скоростными игроками. Поэтому Думбия и Мусе было тяжело убегать в контратаки», – сказал Долматов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 12:15
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