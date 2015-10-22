Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ди Мария: «Игра с «Реалом» была особенной для меня»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался относительно матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:0). Напомним, ранее аргентиец выступал за «сливочных». По словам 27-летнего хавбека, у его команды было много шансов, чтобы добиться победы в этой встрече.

    «Эта игра была для меня особенной, ведь я ушел из «Реала» чуть более года назад. Испытал особые чувства от встречи с бывшими одноклубниками, хоть этот матч и сложился для меня не лучшим образом. У нас было много шансов добиться победы. А ведь мы играли с командой, входящей в четверку лучших в Европе. Важно, что удалось набрать очко», – сказал Ди Мария.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996949
    numo446114
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+