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    • «Реал» обвиняют в давлении на судей, которые будут судить класико

    «Реал» обвиняют в давлении на судей, которые будут судить класико

    Испанская федерация расследует дело о давлении на судей, которые будут обслуживать предстоящий матч «Реала» и «Барселоны», сообщает L’Esportiude Catalunya.

    По информации источника, линейный судья получил инструкции от комитета рефери, в которых сказано, что тот должен всячески помогать мадридскому «Реалу». После того, как лайнсмен отказался, ему позвонили из испанской федерации с угрозами. Его задача заключалась в том, чтобы совершать ошибочные действия в пользу мадридцев, потому что на линейных судей обычно обращают меньше внимания, чем на главного арбитра встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 10:43
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    Комментарии (13)
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    mauxa
    1445502413
    Обычная провокация... и повод развести срачь..
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    dinar777dinar7
    1445503134
    реал есть реал !! педики !!
    Ответить
    Spirit _402
    1445506901
    Мадрид..Такой мадрид
    Ответить
    Bacelona champion
    1445506982
    Классико , а не класико
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    nenene
    1445513266
    Приготовливают причину на случай если проиграет каталонцы.Без гнома барса средняк.Знают что провалят.
    Ответить
    Ddjjn
    1445516412
    Ни о чем говорить, реал просто покупает судей как обычно
    Ответить
    Антибиотик
    1445523409
    Никогда не мог терпеть команды типа Реала. У них давно уже не футбол, а шоу бизнес. Именно такие богатые клубы и придумывают всякие финансовые фэйр-плей, чтобы не дать подняться менее богатым командам. Сколько встречаю болел Реала- одни школьники, боготворящие всяких Роналду, они этого Кристинку любят даже больше своих родителей. Ну ничего, повзрослеете, всё пройдёт.
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    ESPANOL
    1445523729
    Сейчас в Испании, при явной поддержке и науськиванию Мадрида, разворачивается целая компания против Каталонии, которая взяла курс на отделение. Вместо того, чтобы по человечески приехать в Барселону и решать вопросы мирно и без подлости, Мадрид начал строить козни. На днях принял решение разместить всех беженцев в Каталонии, наказывая таким образом за неповиновение. Когда Шотландия хотела отделяться, Кемерон мухой прилетел туда и объезжая все города убеждал людей этого не делать, обещая всякие блага, и убедил! А Мадрид занимается неблаговидными делами, тем самым ещё больше усугубляя обстановку и настраивая всех против себя.
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    ologreds
    1694996950
    numo446111
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