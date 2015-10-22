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    Харгривз: «Марсьяль спас «МЮ» в матче с ЦСКА»

    Бывший футболист сборной Англии и эксперт BT Sport Оуэн Харгривз прокомментировал итог матча третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам специалиста, манкунианцы действовали медленно, армейцы явно были лучше в первом тайме.

    «МЮ» набрал одно очко, но в первом тайме он выглядел ужасно. Но Марсьяль спас «МЮ» – так же, как Мемфис спас команду в Эйндховене. Так что «Манчестер» зависит от этих молодых игроков в плане голов. И все-таки игру «МЮ» не назовешь убедительной», – сказал Харгривз.

    Источник: 101greatgoals.com

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    22.10.2015 10:33
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