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    • Бабаев: «В следующем сезоне ЦСКА сыграет в еврокубках на новом стадионе»

    Бабаев: «В следующем сезоне ЦСКА сыграет в еврокубках на новом стадионе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о ходе строительства нового стадиона армейцев. По словам функционера, на новой арене клуб будет зарабатывать на продаже билетов минимум в два раза больше, чем сейчас на «Арене Химки».

    – Сегодня был аншлаг. Сколько клуб зарабатывает с такого матча?

    – Порядка 35-40 миллионов рублей. Это в Лиге чемпионов. Только с билетов. Но не учитывая затратную часть – аренду стадиона, обслуживание. Это максимум, который возможен на «Арене Химки».

    – Новая арена может быть лицензирована УЕФА уже к весне?

    – Комиссия была, в целом осталась всем довольна. Так что в следующем сезоне, думаю, сыграем в еврокубках на новом стадионе.

    – Но не весной...

    – В весеннюю часть еще нужно пробиться. Да и вряд ли к февралю успеем подготовить там качественный газон. Смысл играть на плохом? – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 07:52
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