Гинер: «ЦСКА будет бороться за выход из группы до конца»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от игры армейцев в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам функционера, преимущество манкунианцев во владении мячом ни к чему не привело.



«Мы же играли с «Манчестером», а не с какой-то средней командой. Я считаю, что ЦСКА выступил очень даже здорово, ребята – молодцы: смотрелись хорошо, могли еще забить. С такими командами, как «Манчестер», играть практически на равных, долгое время лидировать в счете – это уже хороший результат! Мы будем бороться за выход из группы до конца, шансы я никогда не рассматриваю», – сказал Гинер.