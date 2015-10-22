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    Гинер: «ЦСКА будет бороться за выход из группы до конца»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от игры армейцев в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам функционера, преимущество манкунианцев во владении мячом ни к чему не привело.

    «Мы же играли с «Манчестером», а не с какой-то средней командой. Я считаю, что ЦСКА выступил очень даже здорово, ребята – молодцы: смотрелись хорошо, могли еще забить. С такими командами, как «Манчестер», играть практически на равных, долгое время лидировать в счете – это уже хороший результат! Мы будем бороться за выход из группы до конца, шансы я никогда не рассматриваю», – сказал Гинер.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2015 07:35
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    Комментарии (10)
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    Aztec58
    1445491771
    Ну, при таком благоприятном судействе (с чего бы?) почему бы и не побороться?
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    Boniel+
    1445498908
    Евгений Ленорович!Помогите Слуцкому с новыми игроками,купите зимой пару-тройку достойных парней.С этим составом перспективы нулевые.
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    OOOVVV.
    1445502555
    Класс игроков МЮ выше,возили ЦСКА весь второй тайм. Счёт нормальный.Защита даёт сбои.Жаль.
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    KosSidFCZP
    1445512231
    да не какой цска,позор России в европе
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    nemolod
    1445513544
    Хорошо еще,что не проиграли-это уже прогресс,вот когда научитесь еще и не пропускать,веля в счете-тогда реально начнется борьба за выход из группы,а пока борьба за путевку в ЛЕ!
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    ologreds
    1694996951
    numo446096
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