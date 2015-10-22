Ван Гаал: «Мы подарили пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче третьего тура Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1).

«Я с самого начала понимал, что игра будет непростой. ЦСКА – отлично организованная команда, у которой прекрасные крайние защитники. Соперник правильно распорядился моментом. Мы подарили пенальти, когда Марсьяль сыграл рукой. После этого ЦСКА играл компактно и строго действовал в обороне», – говорит ван Гаал.

По мнению голландца, вторая половина встречи удалась его подопечным лучше, чем первая.

«Второй тайм у нас получился лучше, чем первый, в котором нам не хватало скорости. Мы могли вырвать победу в конце, но не получилось».