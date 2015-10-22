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    Вернблум: «Матч получился непростым, и ноги это чувствуют»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о том, как повлияла усталость игроков на результат матча третьего тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    – Конечно, этот матч получился непростым, и в последние 10 минут твои ноги отлично это чувствуют. Во втором тайме почти не удавалось подержать мяч больше 10 секунд, сделать больше одного-двух точных пасов. Мы устали, и гол должен был прийти рано или поздно. Впрочем, соперник не создал много моментов, мы здорово оборонялись. Когда счет стал 1:1, мы отдали все силы, чтобы не дать им забить еще. Однако в атаке каждый из нас мог сыграть сегодня лучше, – передает слова Вернблума корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

    – Почти год назад вы выиграли в Манчестере. История может повториться?

    – Да, конечно. С тех пор как я был ребенком, мне было все равно с кем играть, главное – победить.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 00:56
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    Комментарии (4)
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    Лыков
    1445466051
    Понтус молодец
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    skipushkach
    1445467690
    Я привык смотреть,как Понтус фолит(частенько такое бывает),но впоследнее время все чаще и чаще на нем фолят,в этом сезоне конечно многие из игроков ЦСКА себя по новому открывают...
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    sour12
    1445474279
    Даёшь Шембераса !!!!! =) а вообще Понтовый молодец конечно же! надеюсь он столько же как Шемберас и Рахимич будет играть на уровне!
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    ologreds
    1694996951
    numo446083
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