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    «Матч ТВ» покажет игру «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА

    Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать поединок Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. Об этом сообщила Тина Канделаки.

    «Всегда здорово, когда наши команды играют с такими сильными клубами, клубами-брендами. Это и нам, зрителям, удовольствие, да и, мне кажется, игрокам тоже. Ответную игру ЦСКА с «МЮ» покажет уже «Матч ТВ», и я надеюсь, что еще один заряд позитива мы получим уже вместе с огромной аудиторией нашего канала 3 ноября», – сказала Канделаки.

    Канал «Матч ТВ» начинает свою работу 1 ноября.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2015 23:09
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