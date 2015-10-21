«Матч ТВ» покажет игру «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА

Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать поединок Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. Об этом сообщила Тина Канделаки.

«Всегда здорово, когда наши команды играют с такими сильными клубами, клубами-брендами. Это и нам, зрителям, удовольствие, да и, мне кажется, игрокам тоже. Ответную игру ЦСКА с «МЮ» покажет уже «Матч ТВ», и я надеюсь, что еще один заряд позитива мы получим уже вместе с огромной аудиторией нашего канала 3 ноября», – сказала Канделаки.

Канал «Матч ТВ» начинает свою работу 1 ноября.