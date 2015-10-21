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    • «Спартак» оштрафован на 260 тысяч после матча с «Локомотивом»

    «Спартак» оштрафован на 260 тысяч после матча с «Локомотивом»

    Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены следующие решения по итогам 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Амкар» – «Динамо»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    «Кубань» – «Зенит»

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Кубань» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Кубань» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Зенит» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Рубин» – «Уфа»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Рубин» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    «Анжи» – «Краснодар»

    – за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать «Анжи» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    «Спартак» – «Локомотив»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей;

    – за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики «Локомотива») – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей;

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

    «Крылья Советов» – «Терек»

    – за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Крылья Советов» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

    – за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Терека» Рахимова Р. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

    Источник: РФС

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    21.10.2015 18:54
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    Комментарии (3)
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    vanesss1981
    1445459017
    у каждой команды свой прейскурант штоль?
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    anselm
    1445461066
    Хахаха!!! А почему за скандирование оскорбительных выражений зенит 20 тыщ. а СПАРТАК 60 тыщ. Странно
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    ologreds
    1694996953
    numo446052
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