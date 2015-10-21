«Спартак» оштрафован на 260 тысяч после матча с «Локомотивом»

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесены следующие решения по итогам 12-го тура российской Премьер-лиги.

«Амкар» – «Динамо»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Амкар» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

«Кубань» – «Зенит»

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Кубань» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Кубань» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Зенит» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Рубин» – «Уфа»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Рубин» на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

«Анжи» – «Краснодар»

– за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать «Анжи» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Спартак» – «Локомотив»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей;

– за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики «Локомотива») – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей;

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

«Крылья Советов» – «Терек»

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Крылья Советов» на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Терека» Рахимова Р. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.