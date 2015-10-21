Еременко: «Неплохо было бы забить именно «МЮ»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко рассказал о подготовке к матчу с «Манчестер Юнайтед», в котором он мечтает забить свой первый гол в Лиге чемпионов.

«Чувствую себя получше, но полностью решить проблемы с пахом возможно, по всей видимости, только на зимних сборах, где на это будет достаточно времени. Сейчас дополнительно занимаюсь с физиотерапевтами по разработанной для меня программе, выполняю специальные упражнения. Пока все идет по плану.

Нет, эти проблемы не беспокоили меня до нынешнего сезона. Все началось только летом – по всей видимости, из-за насыщенного графика матчей, который подразумевает большие нагрузки. Надеюсь, с учетом реабилитационной работы трудности в самом ближайшем будущем останутся позади.

Очень хочется вернуть результативность, как в прошлом сезоне. Хотя тогда я не раз говорил, что на протяжении карьеры в принципе никогда не был забивным игроком. В целом голов у нас сейчас много, игра получается, команда действует здорово. Но я в любом случае чувствую, что пора вновь начинать забивать.

В Лиге чемпионов за ЦСКА я пока не отличался. Очень неплохо было бы забить именно «МЮ». Матчи с такими соперниками – огромный вызов для любого профессионального футболиста. Их хочется проводить на пределе возможностей, на самом высоком уровне», – рассказал Еременко.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.