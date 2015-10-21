Гилерме: «Чуть ли не каждый день думаю о выступлении за сборную России»

Голкипер «Локомотива« Маринато Гилерме признался, что едва ли не каждый день думает о возможности играть за сборную России. В ближайшее время бразилец получит российский паспорт.

«Я сделал все, что от меня требовалось, отдал все документы, подписал бумаги. Последний этап был пройден. Думаю, максимум до конца ноября я уже стану гражданином России! Очень на это надеюсь.

Выступление за национальную сборную России? Не знаю еще! Я очень часто думаю по поводу этого выбора, чуть ли не каждый день! Все, что я добился в футболе и что я выиграл в своей карьере, – все это было здесь. Я очень благодарен «Локомотиву» и России за все. И я хочу отдать что-то взамен», – признался Гилерме.