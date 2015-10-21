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    • Гилерме: «Чуть ли не каждый день думаю о выступлении за сборную России»

    Гилерме: «Чуть ли не каждый день думаю о выступлении за сборную России»

    Голкипер «Локомотива« Маринато Гилерме признался, что едва ли не каждый день думает о возможности играть за сборную России. В ближайшее время бразилец получит российский паспорт.

    «Я сделал все, что от меня требовалось, отдал все документы, подписал бумаги. Последний этап был пройден. Думаю, максимум до конца ноября я уже стану гражданином России! Очень на это надеюсь.

    Выступление за национальную сборную России? Не знаю еще! Я очень часто думаю по поводу этого выбора, чуть ли не каждый день! Все, что я добился в футболе и что я выиграл в своей карьере, – все это было здесь. Я очень благодарен «Локомотиву» и России за все. И я хочу отдать что-то взамен», – признался Гилерме.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.10.2015 16:12
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    Комментарии (7)
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    Болельщик за ФУТБОЛ
    1445433946
    Молодец
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    Тазит
    1445437088
    хороший вратарь... и человек, вроде, неглупый...
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    Marizza
    1445439281
    Хороший парень и вратарь) лично общалась с ним по-русски Однако насчёт сборной неуверена... Акинфеев все-таки лучше, и слуцкий об этом знает
    Ответить
    Aztec58
    1445439804
    А что, классный вратарь, хороший человек, не равнодушный. Уж во всяком случае посильнее Лодыгина и не слабее легендарного рекордсмена всех времён и народов из ЦСКА.
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    headdevil
    1445444544
    У нас итак куча классных вратарей, нужны 2 центральных защитника на будущее, а то что будут они натурализованными- пофиг, все кроме коней привыкли к интернациональной линии обороны своих команд.
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    Garrincha58
    1445447001
    Гилерме был бы неплохим воротчиком на смену Акинфееву тем более у него колено не впорядке и чуть что надо будет заменить а Гилерме посильней Лодыгина или Габулова
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    ologreds
    1694996955
    numo446036
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