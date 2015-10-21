Расходы на подготовку чемпионата мира-2018 сократятся более чем на 4 миллиарда

Правительство РФ пошло на сокращение расходов для подготовки к чемпионату мира-2018 более чем на 4 миллиарда рублей. Об этом сказано в постановлении правительства «О внесении изменений в программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу». Из документа следует, что будет сокращена лишь та часть финансирования, которая будет выделена из федерального бюджета.

Сокращение составит 4 миллиарда 382,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 330 миллиарда 624,6 миллиона, еще 97 миллиардов 174,2 миллиона – из региональных бюджетов, 199 млрд 127,1 млн – юридическими лицами.