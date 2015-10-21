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    • Расходы на подготовку чемпионата мира-2018 сократятся более чем на 4 миллиарда

    Расходы на подготовку чемпионата мира-2018 сократятся более чем на 4 миллиарда

    Правительство РФ пошло на сокращение расходов для подготовки к чемпионату мира-2018 более чем на 4 миллиарда рублей. Об этом сказано в постановлении правительства «О внесении изменений в программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу». Из документа следует, что будет сокращена лишь та часть финансирования, которая будет выделена из федерального бюджета.

    Сокращение составит 4 миллиарда 382,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 330 миллиарда 624,6 миллиона, еще 97 миллиардов 174,2 миллиона – из региональных бюджетов, 199 млрд 127,1 млн – юридическими лицами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2015 13:33
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    Комментарии (7)
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    Платунишка
    1445425625
    Да ну, это утка. Такого быть не может!
    Ответить
    Стелс007
    1445426783
    Вместо пластиковых сидений будут деревянные скамейки
    Ответить
    Petrak86
    1445427205
    перепутали что-то? Наверное бюджет увеличился все-таки? У нас не может сокращаться бюджет распила всероссийского масштаба
    Ответить
    Marizza
    1445439440
    Рубль подешевел а расходы вдруг сократились . Как такое возможно ??
    Ответить
    Krics
    1445441712
    Война дорогое удовольствие. Лучше воевать, чем в футбол... .
    Ответить
    Serjoga
    1445444206
    Во-первых не верю, а во-вторых-что такое 4 миллиарда по сравнению с 330 миллиардов? Капля в море!
    Ответить
    ologreds
    1694996955
    numo446023
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