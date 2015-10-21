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    Мешков будет работать на матче «Динамо» и «Спартака»

    Сегодня были назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура российской Премьер-лиги, который стартует в пятницу, 23 октября.

    23 октября, пятница:

    «Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    24 октября, суббота:

    «Урал» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Мордовия» – «Кубань»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Зенит» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    25 октября, воскресенье:

    «Динамо» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    «Краснодар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Александр Лапин (Уфа).

    26 октября, понедельник:

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    Источник: РФС

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    21.10.2015 12:37
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