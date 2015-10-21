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    • Канчельскис: «Большое количество голландцев в команде способствует появлению группировок»

    Канчельскис: «Большое количество голландцев в команде способствует появлению группировок»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что большой приток голландских футболистов в «Манчестер Юнайтед» под руководством тренера из Нидерландов Луи ван Гаала вредит команде.

    «Голландцы считают, что кроме их страны и их футбола ничего нет. А сборная Нидерландов, посмотрите, даже на чемпионат Европы 2016 года не вышла. Нужно же понимать, что происходит. У голландцев, как и в России, средний уровень футбола.

    Ван Гал и в «Барселону» приводил с собой много голландцев, а Дик Адвокат – в «Рейнджерс» в пору моего выступления там. Но это ведет к ухудшению атмосферы в раздевалке, к появлению группировок. Как сказал однажды Валерий Лобановский, если в команде больше двух грузин, это уже не команда», – отметил Канчельскис.

    Источник: Р-Спорт

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    21.10.2015 11:53
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    Комментарии (5)
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    timurrazz
    1445421724
    в команде всего два голландца
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    Van Vanovich
    1445448207
    Что то он ненавидит Голландцев. Испанцев и то больше - 3 человека. Француза-2. Голландца-2.
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    ologreds
    1694996955
    numo446014
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