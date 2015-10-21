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    • Канчельскис: «Де Хеа – лучший голкипер в мире и 50 процентов успеха команды»

    Канчельскис: «Де Хеа – лучший голкипер в мире и 50 процентов успеха команды»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил силу манкунианцев накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    — В чем главная слабость «Манчестера»?

    — В обороне. Она порой многовато допускает ошибок и не всегда успевает за перемещениями нападающих. Поэтому высокая скорость Думбия и Мусы станет серьезным козырем ЦСКА. При этом очень сильно результат встречи зависит от вратаря «Юнайтед» Давида де Хеа. Не боясь ошибиться, скажу, что сейчас де Хеа — пятьдесят процентов успеха команды и лучший на сегодня голкипер мира. В этом сезоне видел несколько матчей, когда только его спасения сохраняли команде победу или ничью. То же самое, кстати, касается и недавнего отборочного матча Евро-2016 Украина — Испания.

    — Кто еще у англичан сейчас на виду?

    — Выделю Антони Марсьяля и Уэйна Руни. Первый появился в «Манчестере» только летом, но уже играет важную роль в атаке. Хотя пока больше сосредоточен на организации и подыгрыше, чем на завершении. Но это и плюс: на себя он отвлекает большое внимание, что делает Руни еще опаснее. Вообще у ван Галя в средней линии и атаке много футболистов, которые в хороший день могут создать серьезные проблемы сопернику. Тот же Бастиан Швайнштайгер всегда готов вскрыть оборону неожиданной передачей или поразить ворота сам — достаточно, чтобы он получил мяч в удобной позиции. Так что армейцам надо готовиться к повышенной нагрузке, особенно это касается обороны.

    — Стоит ли в матче ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» ожидать результативного футбола?

    — Думаю, нет. Результат может стать определяющим для обеих команд. Голы будут, но команды скорее сыграют осторожно, с оглядкой на оборону. Под девизом: «Лучше довольствоваться очком, чем уступить прямому конкуренту». Хотя голы наверняка будут. Несмотря на проблемы «Манчестера» и место проведения матча, называть ЦСКА фаворитом не стоит. Шансы у соперников, на мой взгляд, равные.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.10.2015 09:41
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