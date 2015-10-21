Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Рэмзи в матче с «Баварией» получил травму подколенного сухожилия

    Рэмзи в матче с «Баварией» получил травму подколенного сухожилия

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи получил травму подколенного сухожилия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:0). Об этом на пресс-конференции сообщил наставник «канониров» Арсен Венгер.

    Игрок получил повреждение после столкновения с защитником мюнхенцев Давидом Алабой и был заменен на 57-й минуте. В ближайшее время Рэмзи пройдет обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления. Ожидается, что футболист пропустит ближайшие матчи команды против «Эвертона», «Шеффилд Уэндсдэй» и «Суонси».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aleks.meskini12
    1445410997
    很可惜
    Ответить
    mutabor0992
    1445417986
    Упссс.Стремно.Что то у Арсенала цент полузащиты посыпался...
    Ответить
    ologreds
    1694996956
    numo446001
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+