Рэмзи в матче с «Баварией» получил травму подколенного сухожилия

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи получил травму подколенного сухожилия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:0). Об этом на пресс-конференции сообщил наставник «канониров» Арсен Венгер.

Игрок получил повреждение после столкновения с защитником мюнхенцев Давидом Алабой и был заменен на 57-й минуте. В ближайшее время Рэмзи пройдет обследование, по результатам которого станут известны сроки восстановления. Ожидается, что футболист пропустит ближайшие матчи команды против «Эвертона», «Шеффилд Уэндсдэй» и «Суонси».