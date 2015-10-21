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    ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

    После двух туров группового этапа Лиги чемпионов в группе «В» все четыре команды набрали по три очка и сохраняют одинаковые шансы на выход в плей-офф. Армейцам предстоит провести два матча с «МЮ», которые могут иметь определяющее значение в судьбе команды в Лиге чемпионов. Соперник находится в хорошей форме, что доказал матч манкунианцев против «Эвертона» в АПЛ на минувших выходных.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 20:44
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    Комментарии (2)
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