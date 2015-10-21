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    • Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сократила отставание от Франции до трех очков

    Таблица коэффициентов УЕФА. Россия сократила отставание от Франции до трех очков

    «Зенит», обыграв «Лион» в 3-м туре Лиги чемпионов, позволил России подобраться к Франции на расстояние трех очков в таблице коэффициентов УЕФА.

    На счету россиян коэффициент 45,882, на счету французов – 46,416. Разницу Россия покроет, если четыре наши представителя в среду и четверг наберут на три очка больше, чем пять французских команд.

    Напомним, в среду ЦСКА примет на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «ПСЖ» в родных стенах сыграет с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов.

    В четверг «Локомотиву» предстоит встреча с «Бешикташем», «Краснодару» – с ПАОКом, «Рубину» – с «Ливерпулем» в Лиге Европы. «Бордо» сыграет со «Сьоном», «Монако» – с «Карабахом», «Марсель» – с «Брагой», а «Сент-Этьен» – с «Днепром».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2015 00:40
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    Комментарии (8)
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    Ele13
    1445377539
    Неплохо! Верим в наших! Но у французов на 1 команду больше в ЛЕ.
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    vasian88
    1445379283
    марсель и сент-этьен потеряют очки, в принципе также как цска с рубином
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    ВеRt@/\ьФm
    1445386326
    Все должны побеждать. всем удачи люблю Россию
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    anri1703
    1445403102
    набрать то наберем но вряд ли больше чем французкие клубы
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    Igreks
    1445410152
    кто бы сомневался группа смерти все таки) епт
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    Petrak86
    1445412734
    ну у ЦСКА и ПСЖ шансы примерно равны, мне так кажется. А вот в ЛЕ если на Локо и Краснодар есть небезосновательные надежды, то Рубин вряд ли возьмет хотя бы очко, хотя если автобус поставят, то может на 0-0 сыграют, если очень крупно повезет. А вот у французов проблемы, наверное, могут быть у Сент-Этьена и Марселя, Монако и Бордо дома должны обыгрывать соперников. Так что шансы есть обойти, как это ни банально - но все зависит от того, как сыграем мы, и как сыграют французы))
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    bset
    1445420784
    Болеем за Реал и Днепр. В остальных парах потери очков французами маловероятны...)
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    ologreds
    1694996958
    numo445979
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