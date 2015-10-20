РЖД продолжит оказывать финансовую поддержку «Локомотиву»

Председатель совета директоров ОАО РЖД Аркадий Дворкович сообщил, что компания будет продолжать поддержку спортивных клубов «Локомотив».

«Хочется сказать, что «Локомотив» и его вся система будет оставаться внутри системы РЖД. Никаких планов по продаже ее куда-то во вне абсолютно нет. Поддержка будет продолжаться. Но цифры я, конечно, называть не буду, потому что это вопрос финансовый, он требует отдельного разговора. Не буду никаких процентов называть», – сказал Дворкович.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба рекомендует РЖД задуматься о реализации непрофильных активов. В связи с чем появились слухи о возможном отказе железнодорожной компанией от финансирования спортивных клубов «Локомотив», в том числе от футбольного.