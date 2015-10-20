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    • РЖД продолжит оказывать финансовую поддержку «Локомотиву»

    РЖД продолжит оказывать финансовую поддержку «Локомотиву»

    Председатель совета директоров ОАО РЖД Аркадий Дворкович сообщил, что компания будет продолжать поддержку спортивных клубов «Локомотив».

    «Хочется сказать, что «Локомотив» и его вся система будет оставаться внутри системы РЖД. Никаких планов по продаже ее куда-то во вне абсолютно нет. Поддержка будет продолжаться. Но цифры я, конечно, называть не буду, потому что это вопрос финансовый, он требует отдельного разговора. Не буду никаких процентов называть», – сказал Дворкович.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба рекомендует РЖД задуматься о реализации непрофильных активов. В связи с чем появились слухи о возможном отказе железнодорожной компанией от финансирования спортивных клубов «Локомотив», в том числе от футбольного.

    Источник: Р-Спорт

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    20.10.2015 20:35
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    Комментарии (7)
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    Тони Монтана
    1445363233
    ну и славненько
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    guron88
    1445364744
    Очень жаль... Значит электричек и другого подвижного состава, будет меньше...
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    Greiba
    1445383821
    Участники чемпионата России в большинстве своем - клубы, финансируемые либо монополиями с государственным участием, либо за счет региональных бюджетов. Ну и чем финансирование из областных и республиканских бюджетов. лучше чем финансирование госмонополиями? и там и там государственные деньги. Если запрещать госмонополиям финансировать спорт. то тогда и властям регионов тоже. только вот тогда не кому играть будет
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    ologreds
    1694996958
    numo445956
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