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    • Нигматуллин: «ЦСКА будет сложно рассчитывать даже на ничью в матче с «МЮ»

    Нигматуллин: «ЦСКА будет сложно рассчитывать даже на ничью в матче с «МЮ»

    Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от игры московских армейцев против «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов, которая состоится в среду.

    «Хотелось бы пожелать ЦСКА наконец-то сыграть на ноль в Лиге чемпионов. Однако понятно, что оставить свои ворота в неприкосновенности в матче с таким соперником, как «Манчестер Юнайтед», едва ли удастся. При всем уважении к успехам Леонида Слуцкого в сборной России и с ЦСКА в чемпионате страны, армейцам будет сложно рассчитывать даже на ничью в игре с «красными дьяволами». Я бы сказал, что ничейный результат матча с «МЮ» можно будет считать удачей для красно-синих.

    Я соглашусь с мнением, что «Манчестер Юнайтед» сейчас слабее, чем был при Алексе Фергюсоне. Тем не менее это все равно команда высочайшего европейского уровня. Конечно, «МЮ» при ван Гале и при Фергюсоне – это две совершенно разные команды. «Манчестер» Фергюсона был намного мощнее, интереснее и стабильнее нынешнего. Но у ЦСКА нередко возникают психологические проблемы в матчах с грандами, когда армейцам не удается выглядеть так же уверенно, как на внутренней арене», – отметил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2015 19:19
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    Комментарии (6)
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    Майор Дзагоев
    1445358669
    Сплюнь, товарищ, сплюнь!!!!!!!!!!!!!!!1
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    XAPAKTEP_
    1445361508
    тыц тыц тырытыцтыц!!!!Не смеши НАС дырка!!!
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    nwenum
    1445361728
    недавно нарыл капли от которых секс стал в разы лучше, дольше и ярче (теперь и моя довольна и я себя чувствую самцом). Это реально секрет мужского величия, вот о нем уже и в журнале написали, вот читайте --- http://ori.click/maximum
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    CSKA №1
    1445361919
    ЦСКА вперед!!!
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    джон базелон
    1445365806
    А кто верил в победу ЦСКА в Англии над МС???А??Так что своё мнение засунь себе в очко,развелось этих экспертов недоделанных!!
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    ologreds
    1694996958
    numo445951
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