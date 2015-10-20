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    Навка станет ведущей «Матч ТВ»

    Известная фигуристка, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка станет ведущей федерального телеканала «Матч ТВ». Формат программы будет созвучен общей концепции канала, который начнет вещание по всей России 1 ноября.

    «В спорте, как и в жизни, главное – верить в себя и в свои силы. И даже если вы считаете себя неспортивным человеком, всегда есть возможность им стать. Я очень рада возможности внести свой вклад в приобщение людей к занятию спортом, поделиться своим опытом и профессиональными советами со всеми, кому интересен здоровый образ жизни», – заявила Навка.

    «Спортсменка Татьяна Навка – это пример для подражания: она может рассказать зрителям о том, как добиваться поставленных целей и высоких результатов, быть в отличной форме, преодолевать себя», – отметила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

    Татьяна Навка также отметила важность привлечения к спорту именно молодежи, потому что только так можно найти начинающих талантливых «звездочек», заниматься их судьбой и дальнейшей спортивной карьерой, которые со временем станут гордостью страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 13:54
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    Комментарии (2)
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    санкционный гусь
    1445341277
    Как-то даже удивительно, что канал назвали "Матч ТВ", а не "жены и присоски важных государственных персон"
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    ologreds
    1694996960
    numo445926
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