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«ПСЖ» сделает все, чтобы купить Роналду летом

20 октября 2015, 12:45
5

«ПСЖ» планирует летом 2016 года подписать нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Несмотря на то, что контракт португальца с мадридским клубом заканчивается только в 2018 году, а сам Криштиану неоднократно заявлял, что хочет остаться в «галактикос», в Париже уверены, что смогут переманить форварда.

Французскому «гранду» нужна новая «звезда» вместо уходящего Златана Ибрагимовича, поэтому руководство «ПСЖ» готово предложить Роналду зарплату, которая будет выше той, что он получает в «Реале». По оценке источника, «ПСЖ» придется заплатить за португальца от 100 до 120 миллионов евро.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Реал Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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mauxa
1445338361
Скорее бы уже)))
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джон базелон
1445339277
Платить за 30 летнего игрока,пускай это даже Криштиано,слишком!
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HardPony
1445342053
Роналду пора уходить из этого цирка. Бенитес+неадекватный президент ничего хорошего не сделают. а Криштик еще года 3-4 на высшем уровне попылит на поле. псж не самый плохой вариант.Хотелось бы в мю видеть так-то.
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stas-kst
1445347922
Переса лучше бы купили или Бенитеса....
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Даркуш05
1445359181
Нужно всего лишь побольше заплатить
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