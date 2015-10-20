«ПСЖ» сделает все, чтобы купить Роналду летом

«ПСЖ» планирует летом 2016 года подписать нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Несмотря на то, что контракт португальца с мадридским клубом заканчивается только в 2018 году, а сам Криштиану неоднократно заявлял, что хочет остаться в «галактикос», в Париже уверены, что смогут переманить форварда.

Французскому «гранду» нужна новая «звезда» вместо уходящего Златана Ибрагимовича, поэтому руководство «ПСЖ» готово предложить Роналду зарплату, которая будет выше той, что он получает в «Реале». По оценке источника, «ПСЖ» придется заплатить за португальца от 100 до 120 миллионов евро.