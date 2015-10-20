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    Еременко: «Я готов к матчу с «МЮ»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Не согласен с тем, что «МЮ» сейчас не сильная команда. Там играет много высококлассных игроков. На матчи с такими противниками не нужна дополнительная мотивация. С эмоциями проблем не будет», – заявил Еременко.

    Кроме того, хавбек отметил, что готов выйти на поле в сегодняшней встрече. Ранее появилась информация о том, что из-за грыжи Еременко играет через боль.

    «Чувствую себя нормально. Готов играть. Давно не играл опорника, но если тренер потребует, готов сыграть, где угодно», – добавил Роман.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2015 12:29
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    Комментарии (3)
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    Serjoga
    1445344687
    На долго тебя хватит потенциально больного? И на сколько % выложиться сможешь без операции? По предыдущим играм видно, что не сильно "напрягаешься"!
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    ologreds
    1694996961
    numo445914
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