Еременко: «Я готов к матчу с «МЮ»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Не согласен с тем, что «МЮ» сейчас не сильная команда. Там играет много высококлассных игроков. На матчи с такими противниками не нужна дополнительная мотивация. С эмоциями проблем не будет», – заявил Еременко.

Кроме того, хавбек отметил, что готов выйти на поле в сегодняшней встрече. Ранее появилась информация о том, что из-за грыжи Еременко играет через боль.

«Чувствую себя нормально. Готов играть. Давно не играл опорника, но если тренер потребует, готов сыграть, где угодно», – добавил Роман.