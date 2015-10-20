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    «Арсенал» – «Бавария». Смотреть онлайн

    «Арсенал» продолжает огорчать своих поклонников неудачным выступлением в Лиге чемпионов, закрепившись после двух туров на последнем месте в группе. «Бавария» же традиционно активно берет старт в этом розыгрыше турнира, забив в двух матчах восемь мячей соперникам, обосновавшись на первой строчке турнирной таблицы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Арсенал» – «Бавария», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 21:03
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