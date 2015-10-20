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    Обнародован список кандидатов на «Золотой мяч»

    ФИФА огласила список из 23 претендентов на «Золотой мяч»-2015, который был сформирован футбольным комитетом организации и группой экспертов французского издания France Football.

    Полный список кандидатов на «Золотой мяч» в 2015 году выглядит следующим образом:

    Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Гарет Бэйл (Уэльс, «Реал»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Златан Ибрагимович (Швеция, «ПСЖ»), Андреас Иньеста (Испания, «Барселона»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Хавьер Маскерано (Аргентина, «Барселона»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Томас Мюллер (Германия, «Бавария»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Неймар (Бразилия, «Барселона»), Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Арьен Роббен (Голландия, «Бавария»), Хамес Родригес (Колумбия, «Реал»), Алексис Санчес (Чили, «Арсенал»), Луис Суарес (Урагвай, «Барселона»), Яя Туре (Кот-д’Ивуар, «Манчестер Сити»), Артуро Видаль (Чили, «Бавария»).

    Стоит отметить, что наибольшее представительство в данном списке у «Барселоны» – шесть. Далее следуют «Реал» и «Бавария» – по пять игроков. Три футболиста представляют «Манчестер Сити».

    Само голосование будет проходить следующим образом: голоса за претендентов будут отдавать капитаны и тренеры национальных команд, а также представители СМИ. 30 ноября претендентов на награду останется трое. Финальная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 11 января 2016 года в Цюрихе.

    Источник: ФИФА

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    20.10.2015 09:54
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    Комментарии (23)
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    калач
    1445335993
    кто выиграл требл тому и З.М.
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    ZENIT_Nikdesperado
    1445336983
    В тройку к Месси и Роналду Неймара или Левандовски.
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    Juve1897
    1445339830
    Погба должен быть в пятерке лучших!
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    Жентус
    1445340345
    Правильно, кому нужен этот Буффон, всего навсего какой то вшивый финал Лиги Чемпионов. Ну пару сотен сейвов, да какой то там титул чемпиона серии А. Зачем его вообще наминировать, правильно УЕФА? Что в этом году сделал ваш б**д**ий Нойер, что вы его номинировали вместо Буффона??? Если вратарю много лет и он не играет за Барсу, сити, Баварию, Челси или Реал, то его можно на 3 буквы послать? Гнилая контора с гнилыми представлениями о футболе! В том году Нойер должен был получать бесспорно Зм, но в этом в топ 5 как минимум! Должен быть Буффон! Плевать уже что Месси в этом году ЗМ получит, это заслуженная награда будет, этот год Лео действительно и по достижениям и по вкладам выложился, но наминировать то надо действительно лучших! А мы опять видим чудаковатый список именитых исполнителей ...
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    HardPony
    1445342212
    4 фамилии, как минимум,лишние
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    cska_moscow239
    1445345847
    Суарес лучший!!!но как всегда разыграют те двое...
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    west29
    1445350134
    где Руни???
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    ARAX
    1445351442
    Да фиг с ним с Руни......Зюба где??? Аууу...Дайте Зюбу... :D
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    vasian88
    1445379082
    не удивлюсь атакующей тройке из барсы
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    ologreds
    1694996962
    numo445900
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