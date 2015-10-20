Обнародован список кандидатов на «Золотой мяч»

ФИФА огласила список из 23 претендентов на «Золотой мяч»-2015, который был сформирован футбольным комитетом организации и группой экспертов французского издания France Football.

Полный список кандидатов на «Золотой мяч» в 2015 году выглядит следующим образом:

Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Гарет Бэйл (Уэльс, «Реал»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Златан Ибрагимович (Швеция, «ПСЖ»), Андреас Иньеста (Испания, «Барселона»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Хавьер Маскерано (Аргентина, «Барселона»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Томас Мюллер (Германия, «Бавария»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Неймар (Бразилия, «Барселона»), Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Иван Ракитич (Хорватия, «Барселона»), Арьен Роббен (Голландия, «Бавария»), Хамес Родригес (Колумбия, «Реал»), Алексис Санчес (Чили, «Арсенал»), Луис Суарес (Урагвай, «Барселона»), Яя Туре (Кот-д’Ивуар, «Манчестер Сити»), Артуро Видаль (Чили, «Бавария»).

Стоит отметить, что наибольшее представительство в данном списке у «Барселоны» – шесть. Далее следуют «Реал» и «Бавария» – по пять игроков. Три футболиста представляют «Манчестер Сити».

Само голосование будет проходить следующим образом: голоса за претендентов будут отдавать капитаны и тренеры национальных команд, а также представители СМИ. 30 ноября претендентов на награду останется трое. Финальная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 11 января 2016 года в Цюрихе.