Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Апелляция Моуринью отклонена

    Апелляция главного тренера «Челси» Жозе Моуринью отклонена Футбольной ассоциацией Англии. Португалец пытался оспорить наложенный на него штраф в размере 50 тысяч фунтов и условную дисквалификацию на одну игру.

    Напомним, что Моуринью был наказан за критику арбитров после матча «Челси» – «Саутгемптон» (1:3). По мнению наставника лондонцев, судьи в той игре не поставили пенальти в ворота соперника «Челси». FA сочла подобные высказывания неподобающим поведением и приняла решение оштрафовать тренера и условно дисквалифицровать его на одну игру.

    Таким образом, это решение остается в силе, и в случае аналогичного поступка со стороны Моуринью условная дисквалификация превратится в реальную.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996963
    numo445883
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+