Апелляция Моуринью отклонена

Апелляция главного тренера «Челси» Жозе Моуринью отклонена Футбольной ассоциацией Англии. Португалец пытался оспорить наложенный на него штраф в размере 50 тысяч фунтов и условную дисквалификацию на одну игру.

Напомним, что Моуринью был наказан за критику арбитров после матча «Челси» – «Саутгемптон» (1:3). По мнению наставника лондонцев, судьи в той игре не поставили пенальти в ворота соперника «Челси». FA сочла подобные высказывания неподобающим поведением и приняла решение оштрафовать тренера и условно дисквалифицровать его на одну игру.

Таким образом, это решение остается в силе, и в случае аналогичного поступка со стороны Моуринью условная дисквалификация превратится в реальную.