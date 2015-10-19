Обнародована программа передач первого рабочего дня канала «Матч ТВ»

Опубликована сетка вещания первого рабочего дня нового канала «Матч ТВ». Свою работу канал начинает в воскресенье 1 ноября.
6.30 Матч ТВ. На старте
8.00, 9.05, 10.05, 11.05 Все на Матч. Открытие
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05 Документальный цикл «Мама в игре» [12+]
12.30 Все на Матч. Открытие
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) — «Калев» (Эстония). Прямая трансляция
14.50 Все на Матч. Открытие
15.30 Документальный цикл «Рио ждет» [16+]
16.00 Все на Матч. Открытие
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.30 Документальный фильм «Формула Квята» [16+]
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч. Открытие
1.00 Художественный фильм «Легендарный» [16+]
3.00 Матч ТВ. На старте
4.00 Документальный цикл «Рио ждет» [16+]
4.30 Документальный фильм «Формула Квята» [16+]
5.00 Документальный цикл «Мама в игре» [12+]
5.30 Все на Матч. Открытие [16+]