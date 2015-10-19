Мостовой: «Можно я не буду говорить, что надо изменить в «Спартаке?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отказался отвечать на вопрос про то, что следует изменить московской команде.

– В первом тайме «Спартак», конечно, выглядел слабее «Локомотива». Во втором тайме благодаря усилиям команды, заменам, болельщикам «Спартак» смог переломить ход матча, но, наверное, все-таки «Локомотив» наиграл на победу. К сожалению, спартаковцев хватило лишь на один забитый мяч, а на второй уже просто не хватило времени.

– Что необходимо изменить «Спартаку»?

– Можно я не буду на него отвечать? Я бы не сказал, что у «Спартака» слабая и короткая скамейка. Я считаю, что присутствует запас прочности, возможно, просто этого не видно.