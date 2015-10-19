РЖД не продаст «Локомотив»

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уверен, что «Локомотив» пока никто не собирается продавать.

«Это не вопрос сегодняшнего дня. То есть сейчас никто не ставит вопрос о том, чтобы все прекратить, сейчас к этому нет никаких оснований. Но думать о том, как снять нагрузку спортивных команд с инфраструктуры и тарифа, ложащегося на плечи всего бизнеса, нужно.

И конечно, что касается бренда «Локомотива», то я не представляю себе, что когда-нибудь «Локомотив» оторвется от железнодорожного бренда», – рассказал Артемьев.