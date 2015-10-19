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    РЖД не продаст «Локомотив»

    Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уверен, что «Локомотив» пока никто не собирается продавать.

    «Это не вопрос сегодняшнего дня. То есть сейчас никто не ставит вопрос о том, чтобы все прекратить, сейчас к этому нет никаких оснований. Но думать о том, как снять нагрузку спортивных команд с инфраструктуры и тарифа, ложащегося на плечи всего бизнеса, нужно.

    И конечно, что касается бренда «Локомотива», то я не представляю себе, что когда-нибудь «Локомотив» оторвется от железнодорожного бренда», – рассказал Артемьев.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 16:03
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    Комментарии (4)
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    nikolaich2
    1445263844
    МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Госкомпании должны прояснить, за счет каких средств они финансируют спортивные клубы, заявил ТАСС начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Рутенберг. Ранее в СМИ появилась информация, что ФАС попросила РЖД представить план реализации непрофильных активов, в частности, футбольного клуба "Локомотив". "Сейчас нельзя сказать, как это повлияет на клубы. Возможно, конкуренция в спорте станет честнее, - сказал Рутенберг. - Пока необходимо выяснить, за счет каких денег содержатся клубы - тариф, который мы все оплачиваем, или прибыль компании. Если прибыль, то какая - уменьшают премии менеджменту или сокращают инвестиции". "Ясно одно, если компания обращается за субсидиями в бюджет, но при этом тратит десятки миллионов в валюте на спонсорство, это выглядит несколько странным, мягко говоря", - отметил Рутенберг. В конце июля бывший президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что бюджет ФК "Локомотив" составляет 5,43 млрд рублей. Основным акционером клуба является "ТрансТелеком" - дочерняя компания РЖД.
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    AlexKane
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    ologreds
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