Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гасанов: «Пропустить два гола за две минуты – очень обидно»

    Гасанов: «Пропустить два гола за две минуты – очень обидно»

    Защитник махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов расстроен результатом своего дебютного матча в РФПЛ против «Краснодара» (2:2).

    «Перед матчем немножко было волнение. Как только встреча началась, оно ушло, был уже весь в игре. Не было задачи играть вторым номером. «Краснодар» любит контролировать мяч, поэтому так получилось, что нам удобнее было действовать на контратаках, что, как вы видели, принесло плоды: оба гола мы забили как раз после контратак. В первом мы контролировали игру, у нас многое получалось, и два гола забили. Во втором тайме «Краснодар» устроил штурм наших ворот и полностью контролировал игру, поэтому и забил два гола. Стала ли усталость причиной этих голов? Думаю, не в физике дело, а в том, что «Краснодару» повезло. Мы смотрели повторы пропущенных голов. Там такие моменты… От одного игрока мяч отскакивает, от другого, и приходит в ноги краснодарца, который оказывается прямо перед воротами, один на один с вратарем. Расстроились, конечно, все. Я к тому времени уже был заменен. Нервничал, время очень долго тянулось. Вести 2:0 и за две минуты пропустить два гола – это, конечно, очень обидно», – поделился Гасанов.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996966
    numo445825
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+