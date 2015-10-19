Веденеев: «Когда Дзюба делает рывок, кажется, что это какой-то ветеран»

Чемпионат СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев считает, что у форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы нет ни рывка, ни мощи.

«Дзюба забивает гол — и больше его на поле и не видно! Когда он рывок делает, кажется, что это ветеран какой-то пытается разогнаться. У нового зенитовского форварда нет рывка, нет мощи, чтобы взять игру на себя и навязать сопернику хотя бы какой-то прессинг, вернуться в свою штрафную, чтобы помочь партнеру, а потом рвануть вперед.



По Дзюбе складывается впечатление, что он не то чтобы не хочет, а просто не может это сделать, нет у него такой возможности. Поэтому эмоционально очень тяжело воспринимался краснодарский матч. Два момента было у Дзюбы. Он принял на грудь мяч прямо напротив кубанских ворот, снаряд падает ему на ногу — бей с лета! Но форвард дает ему упасть на газон, мяч подскакивает — и его успевают выбить», – поделился Веденеев.