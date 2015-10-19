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    • Веденеев: «Когда Дзюба делает рывок, кажется, что это какой-то ветеран»

    Веденеев: «Когда Дзюба делает рывок, кажется, что это какой-то ветеран»

    Чемпионат СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев считает, что у форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы нет ни рывка, ни мощи.

    «Дзюба забивает гол — и больше его на поле и не видно! Когда он рывок делает, кажется, что это ветеран какой-то пытается разогнаться. У нового зенитовского форварда нет рывка, нет мощи, чтобы взять игру на себя и навязать сопернику хотя бы какой-то прессинг, вернуться в свою штрафную, чтобы помочь партнеру, а потом рвануть вперед.

    По Дзюбе складывается впечатление, что он не то чтобы не хочет, а просто не может это сделать, нет у него такой возможности. Поэтому эмоционально очень тяжело воспринимался краснодарский матч. Два момента было у Дзюбы. Он принял на грудь мяч прямо напротив кубанских ворот, снаряд падает ему на ногу — бей с лета! Но форвард дает ему упасть на газон, мяч подскакивает — и его успевают выбить», – поделился Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.10.2015 12:07
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    Комментарии (5)
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    Артемка30
    1445246792
    Значит скоро будет в матчах легенд участвовать и рассказывать, что он когда то забивал за сборную по 4 мяча за матч :)))
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    Антибиотик
    1445247781
    В общем справедливо, но Зенит научился использовать Дзюбу на поле с его ростом и игрок свой гол в матче кладет.
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    AntonioZsp
    1445252296
    да чё вы пристали к этому Дзюбе!!играет,старается,забива
    ет
    Ответить
    Gazza
    1445285871
    А как ему нырять если убежит далеко?
    Ответить
    ologreds
    1694996967
    numo445819
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