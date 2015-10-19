Махмудов: «Ушел из Самары, потому что там мне не доверяли»

Полузащитник «Мордовии» Эмин Махмудов в интервью «Бомбардир.ру» объяснил причину своего ухода из самарских «Крыльев Советов» этим летом.

«Я понял, что в Самаре мне не будут особо доверять. С главным тренером я не разговаривал, но осознал, что на меня он особо не рассчитывает, ни о каком доверии речи даже не шло. Когда подписывалось море игроков, то понял, что надо что-то менять.

В Саранск меня позвал Андрей Львович (Гордеев), который хорошо знает мои возможности. Я сразу согласился, а там дальше вопрос клубы решали между собой», – заявил Махмудов.

Полное интервью с Эмином Махмудовым читайте на «Бомбардир.ру» в ближайшее время.