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    Махмудов: «Ушел из Самары, потому что там мне не доверяли»

    Полузащитник «Мордовии» Эмин Махмудов в интервью «Бомбардир.ру» объяснил причину своего ухода из самарских «Крыльев Советов» этим летом.

    «Я понял, что в Самаре мне не будут особо доверять. С главным тренером я не разговаривал, но осознал, что на меня он особо не рассчитывает, ни о каком доверии речи даже не шло. Когда подписывалось море игроков, то понял, что надо что-то менять.

    В Саранск меня позвал Андрей Львович (Гордеев), который хорошо знает мои возможности. Я сразу согласился, а там дальше вопрос клубы решали между собой», – заявил Махмудов.

    Полное интервью с Эмином Махмудовым читайте на «Бомбардир.ру» в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 11:28
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