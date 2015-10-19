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    Червиченко: «Дзюбе не надо было лишний раз брякать языком»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разногласия между московским клубом и его бывшим игроком Артемом Дзюбой.

    – Если вообще действовать строго по букве закона, то «Спартак», наверное, имел право на это. Поскольку в контракте сказано, что нельзя давать интервью, прицепиться к этому можно. Но по-человечески, мне кажется, неравнозначен проступок наказанию: требовать месячную зарплату за несколько сказанных слов — это перебор! Если Дзюба будет добиваться правды в общегражданском суде, тогда «Спартак» помимо крупного фиаско ждет еще большие расходы на выплату всех компенсаций, которые игроку будут положены. Есть такое понятие как несоразмерность ущерба — я бы не сказал, что Дзюба нанес «Спартаку» такой ущерб, в который его поступок оценил клуб.

    – А каков моральный аспект этого конфликта?

    – Конечно, если у тебя натянутые отношения с руководством клуба и вдобавок положение по поводу интервью прописано в контракте, лишний раз брякать языком не надо. Но с другой стороны, такому солидному клубу, как «Спартак», с людьми нужно расставаться более по-человечески и не давать полоскать свое имя, нанизывая на него какие-то скандальные истории. Потому что ни имиджу клуба, ни руководству эта история с Дзюбой чести не делает. Тем более не такая уж и огромная сумма, из-за которой сказано столько много негативных слов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.10.2015 11:16
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    Комментарии (2)
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    Дзюбаотъебет
    1445242976
    гоните Дзюбе бабки капиталисты
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    ologreds
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    numo445813
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