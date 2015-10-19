Ди Мария обещает не праздновать голы в ворота «Реала»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» пообещал не праздновать голы в ворота своей бывшей команды.

«Если я забью гол, то не буду его праздновать, потому что в глубине души я никогда не забуду того, что испытал в «Реале».

Мы будем бороться вместе за победу в Лиге чемпионов. Когда я приехал в Париж, увидел большой потенциал игроков «ПСЖ». Уверен, победа в этом турнире нам под силу», – заявил ди Мария в интервью Canal+.

Напомним, матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 21 октября в 21:45.