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    Вейналдум: «Раньше уже получалось делать покер»

    Нападающий «Ньюкасла» Джорджиньо Вейналдум поделился впечатлениями от матча с «Норвичем», в котором он сделал покер.

    «У меня уже получалось это раньше, когда играл за «Фейеноорд». В матче с «Гронингеном» я забил четыре гола, но два мяча – с пенальти.

    Конечно, когда-то мы должны были победить. В последних матчах показывали хорошую игру. В поединке с «Челси» должны были выигрывать, но отдали победу в последний момент. После этого упорно трудились, чтобы получить сегодняшний результат», – заявил Вейналдум.

    Отметим, голландец стал вторым игроком «Ньюкасла» после Алана Ширера, которому удавалось забить четыре мяча в одном матче АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    19.10.2015 09:54
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1445247430
    неплохо, и голы хороши.
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    ologreds
    1694996967
    numo445806
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