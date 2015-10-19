Вейналдум: «Раньше уже получалось делать покер»

Нападающий «Ньюкасла» Джорджиньо Вейналдум поделился впечатлениями от матча с «Норвичем», в котором он сделал покер.

«У меня уже получалось это раньше, когда играл за «Фейеноорд». В матче с «Гронингеном» я забил четыре гола, но два мяча – с пенальти.

Конечно, когда-то мы должны были победить. В последних матчах показывали хорошую игру. В поединке с «Челси» должны были выигрывать, но отдали победу в последний момент. После этого упорно трудились, чтобы получить сегодняшний результат», – заявил Вейналдум.

Отметим, голландец стал вторым игроком «Ньюкасла» после Алана Ширера, которому удавалось забить четыре мяча в одном матче АПЛ.