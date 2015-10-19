Агаларов: «В перерыве сказал игрокам, чтобы играли внимательнее»

Исполняющий обязанности главного тренера «Анжи» Руслан Агаларов – о матче против «Краснодара» (2:2).

– Конечно, нам нужны очки. Об этом мы все знаем. Сегодня потеряли два очка. Большая часть того, что наметили на игру, получилась. В перерыве говорили игрокам, чтобы были внимательнее. Но получилось, что в течение считанных минут мы пропустили два гола. До этого момента и после него в обороне играли внимательно.



– После двух забитых голов в концовке первого тайма в действиях команды наблюдался некоторый сумбур. С чем это связано?



– Нужно было дотерпеть эти пять минут до перерыва, не пропустив гол. И ребята понимали всю важность этого. Сумбура не было. Играли проще в сложных ситуациях в обороне. Был прессинг со стороны средней линии и нападающих соперника. В том, что ребята под этим прессингом играли попроще, нет ничего особенного. Не из каждой ситуации в обороне надо выходить за счет коротких, средних передач. «Краснодар» тоже в каких-то сложных ситуациях играл просто.