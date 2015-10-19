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    • Де Брюйне: «Здесь я не единственный, за кого заплатили большие деньги»

    Де Брюйне: «Здесь я не единственный, за кого заплатили большие деньги»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился своими впечатлениями от первых недель пребывания в стане «горожан» и отметил, что его не волнует сумма, за которую англичане выкупили его трансфер.

    «Я не чувствую никакого давления. Я здесь не единственный, за кого заплатили большие деньги. Не думаю об этом, просто играю в футбол. Сейчас я уже не тот, что был два года назад. Я играю на более высоком уровне и приложу все усилия, чтобы сохранить его. Очень доволен тем, как идут мои дела», – заявил де Брюйне.

    Отметим, бельгиец в пяти матчах за свою новую команду забил три мяча и сделал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    19.10.2015 01:42
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    Комментарии (2)
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    sihafazatron
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    не плохая статистика у него
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    ologreds
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