Де Брюйне: «Здесь я не единственный, за кого заплатили большие деньги»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился своими впечатлениями от первых недель пребывания в стане «горожан» и отметил, что его не волнует сумма, за которую англичане выкупили его трансфер.

«Я не чувствую никакого давления. Я здесь не единственный, за кого заплатили большие деньги. Не думаю об этом, просто играю в футбол. Сейчас я уже не тот, что был два года назад. Я играю на более высоком уровне и приложу все усилия, чтобы сохранить его. Очень доволен тем, как идут мои дела», – заявил де Брюйне.

Отметим, бельгиец в пяти матчах за свою новую команду забил три мяча и сделал три результативные передачи.