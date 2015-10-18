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    Неймар успокоил болельщиков «Барселоны»

    Форвард «Барселоны» Неймар успокоил болельщиков каталонской команды, заявив, что продлит действующий контракт.

    «Переговоры продолжаются. У меня многолетний контракт, и я спокойно подпишу новый. Болельщики не должны волноваться по этому поводу», – заявил Неймар.

    Ранее отец бразильского нападающего сообщил, что Неймар летом провел переговоры с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаалом, но игрок всем доволен в «Барселоне».

    Отметим, действующее соглашение между сторонами заканчивается летом 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    18.10.2015 22:45
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    Комментарии (2)
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    Ronaldinho R10
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    Самый жалкий покер из всех,что я видел за все время,что болею за Барселону.Он молодец,спору нет.Но это,увы,его максимум.Барселона выглядит отвратительно,даже на фоне Райо,который вполне (по игре) не заслужил на такое поражение.Кто смотрел-тот поймет.Браво - герой Барсы. Райо перебил Барсу по количеству ударов,угловых.По владению мячем 51-49 в пользу Барселоны.Короче печально все это...
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