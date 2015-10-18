Неймар успокоил болельщиков «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Неймар успокоил болельщиков каталонской команды, заявив, что продлит действующий контракт.

«Переговоры продолжаются. У меня многолетний контракт, и я спокойно подпишу новый. Болельщики не должны волноваться по этому поводу», – заявил Неймар.

Ранее отец бразильского нападающего сообщил, что Неймар летом провел переговоры с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаалом, но игрок всем доволен в «Барселоне».

Отметим, действующее соглашение между сторонами заканчивается летом 2018 года.