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    Моуринью: «У «Челси» очень хороший тренер»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что его команду возглавляет очень хороший специалист.

    «Челси» не был худшей командой в Англии три года назад, а сейчас я не могу назвать нас лучшими. Просто у нас команда с очень хорошим тренером и очень хорошими игроками. Но из-за одной победы мы не можем снова взобраться на вершину.

    У нас во вторник важная игра в Лиге чемпионов, в которой мы можем обыграть «Динамо». А в субботу нас ждет матч с фантастической командой Славена Билича, которая показывает лучший футбол. Но и в этом матче мы можем выиграть», – заявил Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    18.10.2015 20:19
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    Комментарии (8)
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    anri1703
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    ))
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    Valerk
    1445189694
    ахахахахаха)
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    moment of Glory
    1445190964
    Трололо
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    Serjoga
    1445192806
    Люблю себя любимого! От скромности не умрет!
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    Hiddink95
    1445192835
    опять из контекста слова вырвали, ну ёпрст
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    Ddjjn
    1445196391
    Да вы можете обыграть любого соперника))
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    ologreds
    1694996970
    numo445763
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