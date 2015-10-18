Моуринью: «У «Челси» очень хороший тренер»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что его команду возглавляет очень хороший специалист.

«Челси» не был худшей командой в Англии три года назад, а сейчас я не могу назвать нас лучшими. Просто у нас команда с очень хорошим тренером и очень хорошими игроками. Но из-за одной победы мы не можем снова взобраться на вершину.

У нас во вторник важная игра в Лиге чемпионов, в которой мы можем обыграть «Динамо». А в субботу нас ждет матч с фантастической командой Славена Билича, которая показывает лучший футбол. Но и в этом матче мы можем выиграть», – заявил Моуринью.