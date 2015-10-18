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    Гилерме: «После гола «Спартака» было очень сложно»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился своими впечатлениями после матча 12-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (2:1).

    – Первые минуты после пропущенного гола были самыми сложными. «Спартак» понял, что может забить второй. Красно-белые играли дома, где им очень помогают болельщики. Но наша оборона действовала здорово. Если бы мы забили в одной из контратак, было бы проще. Но не получилось.

    – Ты совершил несколько классных сэйвов.

    – Дерби складываются непросто, поэтому в подобных матчах всегда бывает несколько эффектных сэйвов. Но я не задумываюсь о красоте – главное, это спасти ворота.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.10.2015 19:45
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    Комментарии (4)
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    ljrljr0505
    1445189697
    Гилерме молодец, прочем как и вся команда. С победой!
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    plehanov6
    1445231242
    Балоболка! Минимум один момент сыграл на публику, хотя можно было просто выставить руку... Хотя, в общем, этот матч он отыграл классно!
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    ologreds
    1694996970
    numo445760
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