Тарасов не поможет «Локомотиву» в ближайших матчах

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который был заменен в середине первого тайма матча 12-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (2:1), не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

По предварительным данным, Тарасов получил повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Футболист пройдет медобследование, по итогам которого будут известны более точные сроки его восстановления.

Отметим, «Локо» в четверг сыграет в Лиге Европы против «Бешикташа», а в понедельник с «Амкаром» в рамках РФПЛ.