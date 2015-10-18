Мостовой: «В мое время мы считали «Локомотив» дворовой командой»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от московского дерби между красно-белыми и «Локомотивом».

«Сложно предсказать нынешнее состояние игроков обеих команд после перерыва на матчи сборных. Думаю, в плане физической подготовки ни у одной команды не будет преимущества. Российские игроки будут на психологическом подъеме после победы над Черногорией. Дополнительного давления, связанного с турнирным положением, не будет. Ни один из исходов этого матча не сможет кардинально повлиять на итоговую таблицу, ведь до конца чемпионата многое может произойти. Ожидаю упорной борьбы хотя бы из-за того, что встречаются два московских клуба.



На сегодняшний день любое столичное дерби является принципиальным и ответственным для футболистов. Хотя в мое время особого ажиотажа матчи «Спартака» против «Локомотива» не вызывали. Тогда мы считали железнодорожников дворовой командой, а самым принципиальным соперником было киевское «Динамо». Но сегодня «Локо» является одним из флагманов отечественного футбола и представляет собой силу, с которой обязан считаться любой соперник. Самым логичным исходом игры «Спартака» и «Локомотива» будет ничья. Футболисты обеих команд способны демонстрировать содержательный футбол, поэтому есть все основания полагать, что матч получится ярким», – заявил Мостовой.