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    «Анжи» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

    Вряд ли «Анжи» может гордиться своим нынешним положением: место в зоне вылета – не то, что нужно амбициозному клубу. Однако собственную состоятельность махачкалинцы постараются продемонстрировать в игре с «Краснодаром». «Быки» пока тоже звезд с неба не хватают, расположившись на десятой строчке в таблице и в далеке от великолепной формы прошлого сезона.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 18:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 17:45
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    Комментарии (7)
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    Тагир05
    1445162219
    Ну Анжи пора уже
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    REDAT
    1445170290
    Удачи и победы тебе наш "Краснодар" против "Анжи"!!!!!!!!!!!!!!
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    cканер
    1445174418
    победы Анжи!
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    Temirayl05
    1445176200
    Удачи АНЖИ!
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    Антибиотик
    1445186457
    Удивляет Краснодар, так нестабильно играть. Кононов дождется...
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    ologreds
    1694996972
    numo445712
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