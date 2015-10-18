«Анжи» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

Вряд ли «Анжи» может гордиться своим нынешним положением: место в зоне вылета – не то, что нужно амбициозному клубу. Однако собственную состоятельность махачкалинцы постараются продемонстрировать в игре с «Краснодаром». «Быки» пока тоже звезд с неба не хватают, расположившись на десятой строчке в таблице и в далеке от великолепной формы прошлого сезона.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Анжи» – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 18:30. Не пропустите!