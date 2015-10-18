«Спартак» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

"Локомотив" набрал хороший ход, проиграв всего лишь один раз. Чтобы не отстать от ЦСКА, лидирующего в первенстве, необходимо обязательно обыгрывать "Спартак". Для красно-белых же московское дерби - прекрасная возможность обойти "Зенит" и занять третью строчку в турнирной таблице. Кроме того, в случае победы подопечные Дмитрия Аленичева смогут приблизиться к железнодорожникам на расстояние одного очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак"- "Локомотив". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 13:30. Не пропустите!