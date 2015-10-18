Хемес: «Я уезжаю из Барселоны счастливым»

Главный тренер «Райо Вальекано» Пако Хемес прокомментировал поражение в матче восьмого тура Примеры против «Барселоны» (5:2).

«Не стоит думать только о том, что мы проиграли этот матч за минуту. В нашей игре было и много позитива. Я уезжаю отсюда счастливым. Если посмотреть на статистику, то ясно, что мы выглядели очень достойно. И все же нам еще далеко до «Барселоны» Луиса Энрике. Я поблагодарил своих футболистов – ими можно гордиться. Наблюдая за игрой, я чувствовал себя тренером. Если не смотреть на результат, а только на статистику, то непонятно, кто сегодня был большим клубом, а кто маленьким», – говорит Хемес.