Ловчев: «Зенит» рассчитывает на Халка, судей и покупку новых игроков»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре ЦСКА и "Зенита".

"ЦСКА, в отличие от своего главного конкурента, не жирует ни в чем. Понимает, что у них и с народом проблема, и много с чем еще. Выпадет кто-то один – уже головоломка. В прошлом году команда осталась без золота, что тоже мотивирует сейчас. От тренера опять же идет только позитивный настрой. Неслучайно в последних матчах армейцы натуральным образом вырывали результат – во вторых таймах, в концовках. А это возможно только тогда, когда есть костяк и есть команда", - говорит Ловчев.

"Зенит", по мнению бывшего игрока "Спартака", чересчур расслаблен.

"Зениту" не хватает сплоченности и характера. Нынешнее поведение главного тренера и руководства расслабляет. Команде обязательно должно быть тяжело. Тарасов в свое время в хоккее сам искусственно находил эту тяжесть. Команда приезжала на сборы в Сочи готовиться к сезону, и он селил ее на 12-й этаж, запрещая пользоваться лифтом. Находил сложности. А здесь, у "Зенита", все легко и свободненько. Если что – авось, Халк забьет. Или судья свистнет. Или игрока нового купим".

Также Ловчев отметил самоотдачу игроков ЦСКА и нехватку этого качества у футболистов "Зенита".

"ЦСКА по качеству футболистов стоит ниже "Зенита", но играет на пределе своих возможностей. Никто не выпадает на поле. А питерцы – с ними не поймешь, как они могут сыграть. Смотришь и точно знаешь, что армейцы будут бороться на полную. В худшем случае соперник может их переиграть. А "Зенит" сам может себя переиграть".