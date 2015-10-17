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  • Ловчев: «Зенит» рассчитывает на Халка, судей и покупку новых игроков»

Ловчев: «Зенит» рассчитывает на Халка, судей и покупку новых игроков»

17 октября 2015, 22:29
16

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре ЦСКА и "Зенита".

"ЦСКА, в отличие от своего главного конкурента, не жирует ни в чем. Понимает, что у них и с народом проблема, и много с чем еще. Выпадет кто-то один – уже головоломка. В прошлом году команда осталась без золота, что тоже мотивирует сейчас. От тренера опять же идет только позитивный настрой. Неслучайно в последних матчах армейцы натуральным образом вырывали результат – во вторых таймах, в концовках. А это возможно только тогда, когда есть костяк и есть команда", - говорит Ловчев.

"Зенит", по мнению бывшего игрока "Спартака", чересчур расслаблен.

"Зениту" не хватает сплоченности и характера. Нынешнее поведение главного тренера и руководства расслабляет. Команде обязательно должно быть тяжело. Тарасов в свое время в хоккее сам искусственно находил эту тяжесть. Команда приезжала на сборы в Сочи готовиться к сезону, и он селил ее на 12-й этаж, запрещая пользоваться лифтом. Находил сложности. А здесь, у "Зенита", все легко и свободненько. Если что – авось, Халк забьет. Или судья свистнет. Или игрока нового купим".

Также Ловчев отметил самоотдачу игроков ЦСКА и нехватку этого качества у футболистов "Зенита".

"ЦСКА по качеству футболистов стоит ниже "Зенита", но играет на пределе своих возможностей. Никто не выпадает на поле. А питерцы – с ними не поймешь, как они могут сыграть. Смотришь и точно знаешь, что армейцы будут бороться на полную. В худшем случае соперник может их переиграть. А "Зенит" сам может себя переиграть".

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (16)
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18JG
1445111960
Пожалуй, я с ним соглашусь.
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Сармат Ростов
1445113147
Все по делу. Полностью согласен.
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Aztec58
1445113565
На судей и не без оснований могут полагаться лишь кони, поскольку плотно с оными работают.
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Майор Дзагоев
1445114192
Уровень экспертности Ловчева после подобной справедливой оценки повысился еще на десяток пунктов
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Asbjorn
1445119037
Высказал очевидное,как бы не было это прискорбно
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petlyra
1445131816
Толково
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vladimir-7
1445148980
Ловчев молодец. Справедливо всё написал, я даже не ожидал.
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lotsman
1445172715
Всё правильно. Зенит потерял сплочённость.
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OOOVVV.
1445174679
Комментарий - ни в бровь,а в глаз! Браво Евгений!!!
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sour12
1445176511
хорошая статья.что же остаётся пожелать зениту найти такого тренера как в ЦСКА, а ЦСКА найти такие средства для покупки Халка =))))
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